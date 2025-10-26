Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Guillermo del Toro mówi "nie" sztucznej inteligencji w kinie 0

Guillermo del Toro, czyli reżyser mający na swoim koncie takie perełki, jak Labirynt Fauna czy Kształt wody, ma jednoznaczne zdanie w kwestii sztucznej inteligencji w kinie.

W jednym z wywiadów ceniony filmowiec przyznał, że nigdy nie zamierza korzystać z generatywnego AI w swoich projektach:

AI, szczególnie generatywne, nie interesuje mnie i nigdy mnie nie zainteresuje. Mam 61 lat i mam nadzieję, że pozostanę niezaangażowany w to aż do śmierci. Ktoś ostatnio zapytał mnie mailowo o moje stanowisko wobec używania AI. Odpisałem krótko: Wolę umrzeć.

Del Toro zaznaczył, że nie boi się samej technologii, ale tego, jak jest ona wykorzystywana. Co prawda jego nadchodzący film Frankenstein nie został zaprojektowany jako metafora AI, to del Toro dostrzega pewne podobieństwa:

Chciałem, aby arogancja Victora Frankensteina przypominała tę u technologicznych geniuszy – ludzi, którzy tworzą coś, nie myśląc o konsekwencjach. Musimy się zatrzymać i zastanowić, dokąd to wszystko zmierza.

W obsadzie Frankensteina znaleźli się Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz oraz Ralph Ineson. Premiera filmu na Netfliksie zaplanowana jest na 7 listopada.

Źrodło: darkhorizons.com