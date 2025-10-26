Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Justine Triet i Sandra Hüller ponownie razem! Reżyserka "Anatomii upadku" szykuje nowy film psychologiczny 0

Po Złotej Palmie w Cannes i Oscarze za najlepszy scenariusz oryginalny Justine Triet nie zamierza zwalniać tempa. Francuska reżyserka Anatomii upadku już pracuje nad swoim piątym pełnometrażowym filmem i ponownie współpracuje z Sandrą Hüller.

W mediach społecznościowych producentka Marie-Ange Luciani opublikowała niedawno zdjęcie Triet na planie z jej stałymi współpracownikami, w tym operatorem Tomem Hararim, podpisując je żartobliwie: Justine i jej ekipa – plus kilka wymownych emotek z oczami. Internet natychmiast ruszył z domysłami, że chodzi o adaptację komiksu "Monica" Daniela Clowesa, w której miała rzekomo zagrać Cate Blanchett.

Jednak, jak donosi źródło bliskie produkcji, projekt Triet to oryginalny scenariusz, a nie adaptacja. Akcja filmu ma rozgrywać się w ośrodku psychiatrycznym, w formie kameralnego "huis-clos", czyli zamkniętego dramatu z silnym ładunkiem kryminalnym i psychologicznym.

Główną rolę zagra Sandra Hüller, co oznacza trzecią współpracę aktorki z Triet po Sybilli (2019) i oscarowej Anatomii upadku. Szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy, ale kierunek wydaje się oczywisty, czyli ponowne zanurzenie w moralnych i emocjonalnych niuansach ludzkiej psychiki, z których Triet uczyniła swój znak firmowy.

