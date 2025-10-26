Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tom Ford wraca za kamerę i przygotowuje adaptację powieści Anne Rice 0

Dwa lata temu Tom Ford ogłosił w rozmowie z GQ, że kończy z modą, aby poświęcić się w pełni kinu. Wszystko wskazuje na to, że ceniony projektant dotrzyma słowa, bowiem rusza z pracami nad nowym filmem!

Wczytywanie... "Zwierzęta nocy"

Wówczas Tom Ford mówił:

Chcę spędzić następne 20 lat życia na robieniu filmów. Zegar tyka. Moda to gra dla młodszych.

Według najnowszych doniesień, Ford ma już dwa projekty filmowe gotowe do realizacji, a jego następny film, który jest aktualnie oferowany studiom, ma być adaptacją "Cry to Heaven" autorstwa Anne Rice, czyli mistrzyni gotyckiej prozy, której największym i najbardziej znanym osiągnięciem jest "Wywiad z wampirem".

Produkcja ma ruszyć w styczniu 2026 roku, choć nie wiadomo, czy termin pozostanie aktualny. Potwierdzono jednak, że Francine Maisler, wieloletnia współpracowniczka Forda i osoba, która odpowiada u niego za castingi, pracuje nad obsadą.

On jest w Londynie, a ja dzwonię do niego o 6:30 rano. Pracujemy bez przerwy, bo to on. Konsultujemy każdy szczegół. To będzie epicki, niesamowity film, który pokochacie.

powiedziała

Jeśli projekt pozostaje wierny książce Rice, możemy spodziewać się historii osadzonej w XVIII-wiecznej Wenecji, śledzącej losy dwóch niezwykłych postaci: weneckiego arystokraty i wykastrowanego śpiewaka z Kalabrii, którzy próbują przebić się w świecie opery, intryg i namiętności.

To będzie trzeci film w dorobku Forda po znakomitych i stylowych tytułach, czyli filmach Samotny mężczyzna i Zwierzęta nocy.

Źrodło: World of Reel