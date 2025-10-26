Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Steven Soderbergh potwierdził, że "The Hunt for Ben Solo" było w pełni zatwierdzone przez Lucasfilm 0

Po niedawnym wywiadzie Adama Drivera, w którym aktor ujawnił, że Disney odrzucił pomysł na solowy film o Kylo Renie, fani w sieci nie kryli swojego oburzenia. Projekt miał nosić tytuł "The Hunt for Ben Solo" i, jak się właśnie okazało, był znacznie bliżej realizacji, niż ktokolwiek przypuszczał.

Według Stevena Soderbergha, który odniósł się do sprawy na platformie Bluesky, Lucasfilm rzeczywiście w pełni zatwierdził projekt i przekazał go do Disneya z gotowym scenariuszem. To miała być pierwsza w historii sytuacja, gdy studio Kathleen Kennedy przedstawiło w pełni przygotowany film do realizacji, a Disney powiedział "nie".

Po całym zamieszaniu z ["Hunt for Ben Solo"] zapytałem Kathy, czy kiedykolwiek zdarzyło się, żeby Lucasfilm przekazał Disneyowi gotowy scenariusz z prośbą o zielone światło i został odrzucony. Odpowiedziała: nie, to pierwszy raz.

napisał filmowiec

Nowe ustalenia "The Playlist" tylko dolewają oliwy do ognia. Wynika z nich, że projekt (funkcjonujący wewnętrznie pod kryptonimem "Quiet Leaves") znajdował się już w zaawansowanym etapie preprodukcji. Zatrudniono scenarzystę Scotta Z. Burnsa, który jak podają źródła, otrzymał ponad 3 miliony dolarów, czyli najwięcej w historii Lucasfilmu. Burns miał już wcześniej kontakt z sagą, bowiem pomagał przy Łotrze 1, zanim projekt przejął Tony Gilroy.

Lucasfilm był podobno zachwycony scenariuszem, a Kathleen Kennedy osobiście uczestniczyła w rozwoju projektu. Problemy zaczęły się na wyższych szczeblach, czyli samym Disneyu, gdzie kierownictwo (m.in. Bob Iger i Alan Bergman) zaczęło kwestionować spójność fabularną filmu. Główne zastrzeżenie? Jak Ben Solo mógłby być żywy po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

W Lucasfilmie uznano jednak, że historia miała sens w ramach kanonu, a decyzja o wstrzymaniu mogła mieć podłoże polityczne związane z przetasowaniami we władzach Disneya i próbą wzmocnienia pozycji Bergmana jako następcy Igera. Finalnie, Soderbergh i Adam Driver nie otrzymali żadnych wynagrodzeń, podczas gdy Burns zachował swoją rekordową gażę.

Niestety, mimo kampanii fanów (także tej, w której nad siedzibą Disneya przeleciał samolot z transparentem "Save The Hunt for Ben Solo"), źródła bliskie Soderberghowi i Driverowi potwierdzają, że film został definitywnie pogrzebany.

