Warner Bros. zgłasza "Jedną bitwę po drugiej" jako komedię do Złotych Globów

Warner Bros. naprawdę wierzy, że tegoroczny faworyt oscarowy to komedia. Studio oficjalnie zgłosiło film Jedna bitwa po drugiej do kategorii komediowych Złotych Globów.

Według źródeł, Leonardo DiCaprio, który w filmie wciela się w główną rolę będzie promowany w kategorii Najlepszy aktor w komedii lub musicalu, natomiast Chase Infiniti wystartuje jako Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu. Wśród aktorów drugoplanowych Warner zgłosi Teyanę Taylor, Seana Penna, Reginę Hall oraz Benicio del Toro.

Film Andersona faktycznie ma absurdalny, momentami groteskowy ton i tak, można się na nim parę razy szczerze zaśmiać. Ale czy to wystarczy, aby nazwać go komedią? No cóż, wygląda na to, że Hollywood znowu znalazło sposób, żeby nagiąć definicję gatunku pod nagrody. Zresztą, to nie jedyny kontrowersyjny przypadek. Studio A24 zgłosiło swój mroczny dramat Gdybym miała nogi, kopnęłabym cię również w kategorii komedii. Osoby, które widziały już ten film twierdzą, że to raczej klaustrofobiczny koszmar niż coś zabawnego.

Co myślicie o decyzji Warnera?

Źrodło: World of Reel