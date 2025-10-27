Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zobacz nowy zwiastun filmu "Uciekinier" z Glenem Powellem w roli głównej 0

Kino Świat pokazało nowy polski zwiastun filmu Uciekinier z Glenem Powellem w roli głównej. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Gdy stawką jest ludzkie życie, a granice etyki dawno zostały przekroczone, telewizja sięga po najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury. W najnowszym reality show jeden człowiek staje się ofiarą bezlitosnej gry – transmitowanej na żywo walki o przetrwanie, której pragnie milionowa widownia. Każdy jego krok śledzą kamery, każda chwila to próba siły, woli i bólu. To nie tylko rozrywka – to brutalny spektakl przemocy.

Uciekinier to ekranizacja emocjonującej powieści Stephena Kinga w reżyserii Edgara Wrighta, specjalisty od niesztampowego kina na pełnych obrotach i twórcy tak nowatorskich i odjechanych obrazów jak Baby Driver, Ostatniej nocy w Soho i Scott Pilgrim kontra świat. W roli głównej Glen Powell – gwiazda hitów Twisters i Top Gun: Maverick, a obok niego Josh Brolin, Lee Pace i Michael Cera. Nawet nie zapinaj pasów – to będzie jazda, w której nic Ci nie pomoże.

Stephen King po premierze nowego zwiastuna napisał: Widziałem film i jest fantastyczny. To "Szklana pułapka" naszych czasów. Emocjonująca przejażdżka.

W niedalekiej przyszłości "Uciekinier" staje się najchętniej oglądanym programem w telewizji – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich ruch jest transmitowany za pomocą kamer żądnej krwi publiczności, a każdy kolejny dzień, który przetrwają, podnosi wartość wygranej. Pochodzący z ubogiej klasy robotniczej Ben Richards (Glen Powell), którego nie stać na leczenie chorej córki, zachęcony przez przekonującego, ale równocześnie bezwzględnego producenta programu (Josh Brolin), postanawia wziąć udział w zabójczym show. Buntownicza natura, instynkt i determinacja nowego zawodnika sprawiają, że staje się on niespodziewanie ulubieńcem fanów – i jednocześnie zagrożeniem dla całego programu. Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale także cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.

Tylko w kinach od 14 listopada.

Źrodło: Kino Świat