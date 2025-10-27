"NCIS: Tony & Ziva" - nowy serial kryminalny już od dziś wyłącznie w SkyShowtime 0

Wyczekiwany i pełen zwrotów akcji serial kryminalny: NCIS: Tony & Ziva powraca z nowym sezonem. Nowa odsłona uniwersum NCIS jest już dostępna w SkyShowtime. Do serwisu trafiły właśnie pierwsze trzy odcinki serii. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.

Serial rozpoczyna się po rzekomej śmierci Zivy. Tony opuścił zespół NCIS, by samotnie wychować ich córkę. Po kilku latach okazuje się, że jego partnerka jednak żyje. Wykonuje ostatnie zadanie dla NCIS, po czym dołącza do Tony’ego i Tali w Paryżu, gdzie rozgrywa się akcja serialu. Od tamtej pory para wspólnie dzieli trudy życia. Kiedy firma ochroniarska Tony’ego zostaje zaatakowana, cała trójka musi uciekać przez Europę. Starają się odkryć, kto ich ściga, i na nowo uczą się sobie ufać. Czy znajdą szczęście, choćby miało ono wyglądać zupełnie inaczej, niż je sobie wyobrażali?

Cote de Pablo i Michael Weatherly, gwiazdy i producenci wykonawczy NCIS: Tony & Ziva, zdradzają:

Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że wreszcie możemy podzielić się z fanami na całym świecie kolejnym rozdziałem historii Tony’ego i Zivy. Powrót do tych ról po ponad dekadzie był niezapomnianą przygodą, pełną zwrotów akcji, spisków, niebezpieczeństw, namiętności… i morderczych samochodów jeżdzących bez kierowcy (spokojnie, to ostatnie wkrótce się wyjaśni). To będzie szalona jazda, której nie możecie przegapić, a jak mawiają w Paryżu: Accrochez-vous bien! [Trzymajcie się mocno!].

W serialu NCIS: Tony & Ziva oprócz Cote de Pablo i Michaela Weatherly’ego występują także Amita Suman, Maximilian Osinski, Lara Rossi, Isla Gie, Nassima Benchicou, Terence Maynard, Julian Ovenden i James D'Arcy.

Głównym twórcą serialu jest John McNamara.

Oto zwiastun:

Źrodło: SkyShowtime