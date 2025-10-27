Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowa zapowiedź animacji "Wildwood" od studia Laika 0

Studio LAIKA powraca z nowym filmem animowanym. Ich najnowszy projekt nosi tytuł Wildwood, a wraz z nim pojawił się świeży materiał promocyjny, który tylko zaostrzy apetyt fanów animacji tego studia!

Za reżyserię odpowiada Travis Knight, czyli człowiek, który wyreżyserował film Kubo i dwie struny. Scenariusz napisał Chris Butler (na swoim koncie ma ParaNormana, Praziomka i wspomnianego Kubo). Film bazuje na powieści Colina Meloya, wokalisty zespołu The Decemberists, osadzonej w magicznie zniekształconym Portland.

Historia opowiada o Prue McKeel i jej przyjacielu Curtisie, którzy trafiają do ukrytego lasu – tajemniczej "nieprzebytej dziczy" zamieszkanej przez potomków pierwszych osadników. W samym sercu tej krainy kryją się sekrety, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Kiedy braciszek Prue, Mac, zostaje porwany przez mordercze kruki i tajemniczą kobietę imieniem Alexandra, dziewczyna wyrusza na pełną magii i niebezpieczeństw wyprawę, by go odzyskać.

Oto nowa zapowiedź:

Premiera filmu planowana jest na 2026 rok.

Źrodło: LAIKA