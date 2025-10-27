"Supergirl" wraca na plan! Czas na dodatkowe zdjęcia! 0

Wygląda na to, że DC Studios nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w sprawie Supergirl: Woman of Tomorrow. Co prawda główne zdjęcia do filmu zakończyły się już w maju, ekipa ponownie zebrała się na planie, aby nakręcić dodatkowe sceny, co jest raczej standardem w przypadku wysokobudżetowych produkcji superbohaterskich.

Wczytywanie...

Według doniesień Daniela Richtmana, prace potrwają około dwóch tygodni, a wśród dokrętek znajdą się nowe ujęcia z Supermanem granym przez Davida Corensweta. To tłumaczyłoby zresztą, dlaczego kostium Supermana zniknął z ekspozycji na Warner Bros. Studio Tour. W jego miejscu pojawiła się karteczka z napisem: "kostium obecnie używany przez produkcję".

Początkowo spekulowano, że chodzi o przygotowania do filmu Man of Tomorrow, jednak ten projekt ma wejść na plan dopiero za pół roku. Wszystko więc wskazuje na to, że Kal-El ponownie pojawi się u boku swojej kuzynki.

Jak donosi "The Hollywood Reporter", na początku października odbył się cichy pokaz roboczej wersji filmu w siedzibie Warner Bros. Wówczas była to wersja bez ukończonych efektów specjalnych, ale w obecności kilku kluczowych decydentów oraz współpracowników Jamesa Gunna.

W tytułowej roli zobaczymy Milly Alcock, znaną z finałowych minut Supermana. W filmie Kara Zor-El wyrusza w kosmiczną podróż z okazji swoich 21. urodzin w towarzystwie wiernego Krypto, lecz szybko zostaje wciągnięta w brutalną misję zemsty. Partnerować jej będą Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, Jason Momoa jako Lobo, Matthias Schoenaerts w roli złoczyńcy Krem of the Yellow Hills oraz David Krumholtz i Emily Beecham jako rodzice Kary.

Supergirl: Woman of Tomorrow zawita na kinowe ekrany 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Daniel Richtman / The Hollywood Reporter