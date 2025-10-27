Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy Dolph Lundgren pojawi się w nowych "Władcach Wszechświata"? 0

Amazon MGM Studios szykuje się do premiery nowej wersji Masters of the Universe, która ma trafić do kin latem przyszłego roku. W roli legendarnego He-Mana zobaczymy Nicholasa Galitzine'a. To dopiero drugi raz, gdy Książę Adam pojawi się na dużym ekranie, po dziś już kultowym filmie z 1987 roku, w którym bohatera grał sam Dolph Lundgren. I jak się okazuje, szwedzki twardziel może znów wrócić do Eternii.

Wczytywanie...

Podczas rozmowy z "Extra TV", zapytany o możliwy udział w nowej produkcji, Lundgren rzucił tylko z uśmiechem:

Może, tak. Musicie to sprawdzić, kiedy film się ukaże.

To wystarczyło, aby rozgrzać internatów i rozpocząć snucie różnego rodzaju teorii. Fani spekulują, że Lundgren mógłby wcielić się w króla D’Vanna Grayskulla, przodka He-Mana. Oczywiście aktor niczego nie potwierdził, ale co ciekawe, wcześniej zdradził, że pracował "nad tajnym projektem w Londynie" i było to dokładnie wtedy, gdy nowa odsłona Masters of the Universe była kręcony w Wielkiej Brytanii.

Lundgren odniósł się też do wyjątkowości He-Mana na tle dzisiejszych superbohaterów:

Książę Adam ma w sobie więcej romantyzmu niż inni herosi. Marvel i DC są twardsi, bardziej surowi. He-Man ma coś magicznego i dziecięcego w sobie. Nawet jeśli robią bardziej dorosły film, jest w nim coś subtelnego i pozytywnego.

W nowym Masters of the Universe zobaczymy również Camilę Mendes jako Teelę, Jareda Leto jako Szkieletora, Alison Brie jako Evil-Lyn, Idrisa Elbę jako Man-At-Armsa, Morenę Baccarin jako Czarodziejkę oraz Jamesa Purefoya i Charlotte Riley jako królewską parę — Randora i Marlenę.

Film zadebiutuje w kinach w czerwcu 2026 roku.

Źrodło: darkhorizons.com