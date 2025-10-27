Quentin Tarantino wraca do aktorstwa. Zagra w filmie Charlotte Gainsbourg 0

Legendarnego amerykańskiego filmowca Quentina Tarantino po wielu latach zobaczymy na szklanym ekranie. Wraca on do świata aktorstwa, po raz pierwszy od czasu horroru Od zmierzchu do świtu.

Tarantino jest jedną z wielu gwiazd nadchodzącego filmu Charlotte Gainsbourg Only What We Carry. Zagra on w filmie u boku Simona Pegga, Sofii Boutelli, Liama Hellmanna i amerykańskiej piosenkarki Lizzy McAlpine.

Produkcja dramatu już się zakończyła, a Deadline opisuje go jako "medytację nad miłością, stratą i cichą odwagą, której potrzeba, aby iść naprzód". Tarantino podobno wcieli się w rolę Johna Percy’ego, postaci, która pojawia się nagle i "porusza dawno pogrzebane prawdy".

Dla legendarnego reżysera będzie to rzadka rola aktorska. Od czasu wspomnianego Od zmierzchu do świtu z 1996 roku, który został wyreżyserowany przez Roberta Rodrigueza, Tarantino nie zagrał w filmie, który nie został nakręcony przez niego samego. Przeważnie wtedy we własnych filmach obsadzał się w małych rolach.

Filmowiec trzyma się raczej z dala od świata aktorstwa, więc nie jest jasne, co przyciągnęło go do kolejnego projektu. Być może bliżej premiery filmu, kiedy będzie trwać jego promocja, dowiemy się odpowiedzi w trakcie jednego z wywiadów.

Jeśli chodzi o reżyserię, Tarantino cały czas pracuje nad swoim kolejnym projektem. Mówiło się, że pracuje nad filmem zatytułowanym The Movie Critic, ale jakiś czas temu postanowił odejść od tego projektu, pozostawiając informacje o swoim następnym filmie w tajemnicy.

Data premiery Only What We Carry nie została jeszcze podana.

Źrodło: Deadline