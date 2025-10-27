Wszyscy zginą, wygra jeden - zobacz zwiastun serialu "Bitwa samurajów" 0

Netflix prezentuje zwiastun jednej ze swoich najbardziej ambitnych japońskich produkcji – Bitwa samurajów. Obraz ten jest swego rodzaju odpowiedzią na Szoguna i wariacją wokół Squid Game.

kadr z serialu "Bitwa samurajów"

Jedno życie, jeden punkt. Shujiro bierze udział w groźnej grze w zabijanie na punkty. Kto zostanie na placu boju, gdy zakończy się ta złowroga bitwa samurajów?

Zaczyna się epickie starcie wojowników, którym przyszło żyć w trudnych czasach. Na placu boju może pozostać tylko jeden z nich. Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników, wśród których jest Shujiro Saga (Junichi Okada), zbiera się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Przybyli tam zwabieni możliwością wygrania olbrzymich pieniędzy. Każdy otrzymuje drewnianą tabliczkę i dołącza do brutalnej rozgrywki, w trakcie której trzeba odebrać tabliczki pozostałym, a na koniec dostać się do Tokio, aby odebrać nagrodę w wysokości 100 miliardów jenów. Świątynię przepełnia żądza mordu. „Jesteście głupcami pozbawionymi celu – macie się mordować, aż zostanie tylko jeden”. Na dany sygnał wojownicy rzucają się do krwawej walki o przetrwanie.

Fabuła serialu opiera się na mandze i powieści Shogo Imamura "Ikusagami". Projekt ten wyreżyserował Michihito Fujii.

Bitwę samurajów zespół produkcyjny nazwał odpowiednikiem produkcji trzech filmów fabularnych. W serialu wzięło udział blisko 300 aktorów, z których każdy wymagał własnego, odrębnego kostiumu. Można więc rzec, że to iście epickie dzieło.

Premiera tego 6-odcinkowego serialu już 13 listopada, tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix