Nick i Judy w swojej "najdzikszej" sprawie - nowy zwiastun "Zwierzogrodu 2" 0

Disney na miesiąc przed premierą zaprezentował światu jeszcze jeden zwiastun animacji Zwierzogród 2. To wyczekiwana kontynuacja dochodowego filmu z 2016 roku.

Wczytywanie... kadr z animacji "Zwierzogród 2"

Po rozwikłaniu największej sprawy w historii Zootopii, początkujący policjanci Judy Hopps i Nick Wilde odkrywają, że ich partnerstwo nie jest tak solidne, jak myśleli, gdy komendant Bogo nakazuje im dołączyć do programu doradczego Partners in Crisis. Nie trzeba długo czekać, aby ich partnerstwo zostało wystawione na ostateczną próbę, gdy znajdują się na krętym tropie tajemnicy związanej z przybyciem jadowitego węża do zwierzęcej metropolii. Rozpoczynają misję pod przykrywką. Muszą zbadać intrygującą tajemnicę i dostać się w otoczenie poszukiwanego kryminalisty, węża imieniem Gary. Nie wiedzą jednak, że on i inne tutejsze Gady skrywają mroczną przeszłość Zwierzogrodu. To śledztwo będzie zarazem ich wielkim testem lojalności.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie głosowej poza powracającymi Jasonem Batemanem i Ginnifer Goodwin, znajdują się Ke Huy Quan, Quinta Brunson i Fortune Feimster. Animację napisał Jared Bush, a za reżyserię odpowiadają Byron Howard i Rich Moore.

Premiera filmu w kinach już 26 listopada.

Źrodło: Disney