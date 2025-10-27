"Karolcia" zostanie przeniesiona na szklany ekran. Trwają castingi 0

Jedno z największych niezależnych producentów filmowych, studio MTL Maxfilm na swojej stronie internetowej ogłosiło casting na odtwórcę głównych ról do filmu "Karolcia". Tym samym klasyczna powieść dla dzieci autorstwa Marii Krüger, będąca szkolną lekturą, wreszcie dostanie aktorską ekranizację.

Wczytywanie... fragment okładki książki "Karolcia"

Obecnie trwają poszukiwania dzieci do roli Karolci i Piotrusia. To na razie jedyne znane Nam informacje na temat planowanej ekranizacji. Nie wiadomo kto stanie za kamerą.

Karolcia opowiada o przygodach ośmioletniej dziewczynki i jej rówieśnika i przyjaciela Piotrusia. Karolcia znajduje cudowny, niebieski koralik, który ma tę czarodziejską właściwość, że spełnia każde życzenie dziewczynki. Kiedy Karolcia i Piotr odkrywają magiczne działanie zaczarowanego koralika, decydują, że wykorzystają je by pomagać innym, uczynić świat lepszym, a także… żeby spełnić swoje najśmielsze marzenia. Pochopnie wypowiadając nieprzemyślane do końca życzenia, prowokują jednak liczne kłopotliwe sytuacje – a to komiczne, a to niebezpieczne. Na dodatek koralik przyciąga niebezpiecznego intruza – podstępną i pomysłową czarownicę Filomenę, która pragnie go dla siebie.

Do tej pory Karolcia ani razu nie była przeniesiona na szklany ekran. Były plany, ale żaden z projektów nie doszedł do etapu realizacji. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie jednak inaczej.

Źrodło: MTL Maxfilm