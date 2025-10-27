Powrót do lat 90.! Kultowa gra dostanie własny serial na Netflixie 0

Fani gier z ery pierwszego PlayStation mają powód do radości — Netflix szykuje animowany serial oparty na legendarnej grze Crash Bandicoot! Kultowy jamraj, który w latach 90. podbił serca graczy na całym świecie, ponownie zagości na ekranach — tym razem w formie serialu animowanego.

Pierwsza gra z serii Crash Bandicoot zadebiutowała w 1996 roku i szybko stała się jednym z symboli konsoli PlayStation. Stworzony przez Andy’ego Gavina i Jasona Rubina, a opracowany przez studio Naughty Dog, tytuł zapoczątkował całą serię pełną dynamicznych przygód i zwariowanego humoru. Ostatnią odsłoną serii była wydana w 2023 roku gra Crash Team Rumble.

Za produkcję serialu odpowiada studio WildBrain, które ma na koncie m.in. popularny serial Sonic Prime — również oparty na klasycznej grze wideo.

Na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Nie wiadomo też, kto użyczy głosu tytułowemu bohaterowi ani które z kultowych postaci (jak chociażby Doctor Neo Cortex) pojawią się w produkcji.

To jednak nie pierwszy raz, gdy Crash pojawia się w animowanej formie. Wcześniej mogliśmy go zobaczyć w serialu Skylanders Academy, również emitowanym na Netflixie, gdzie głosu bohaterowi użyczali Eric Rogers i Rhys Darby.

Data premiery nowego serialu nie została jeszcze ogłoszona, ale jedno jest pewne – Crash Bandicoot znów namiesza!

Źrodło: ComingSoon