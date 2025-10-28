Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Krychowiak: krok od szczytu" już 27 listopada w SkyShowtime 0

Wczytywanie... podpis pod obrazkiem Serial Krychowiak: krok od szczytu to pierwsza produkcja dokumentalna i kolejny polski serial oryginalny, który powstał na zamówienie SkyShowtime. Tytuł liczy cztery odcinki, które zadebiutują w serwisie już 27 listopada na wszystkich rynkach, na których operuje serwis. Dzisiaj serwis ujawnił także plakat promocyjny projektu.

Wczytywanie...

Krychowiak: krok od szczytu odsłania kulisy życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka, który wczoraj oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej. W ostatnich miesiącach Grzegorz wyruszył w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. W dokumencie szczerze i z humorem opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości, na które spojrzał z dystansu, podejmując się wyzwania zdobycia Mount Everestu.

Wczytywanie...

Za produkcję dokumentu odpowiada Papaya Films, a producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki. Serial wyreżyserował Jan Dybus.

Grzegorz Krychowiak zabiera widzów w podróż przez różne etapy swojego życia i kariery. Kiedy piłka schodzi na dalszy plan, sportowiec przy wsparciu najbliższych zaczyna odważnie realizować kolejne marzenia. Nie brakuje mu przy tym humoru, szczerości, dystansu, a także przekonania, że szczęście nie jest sumą życiowych wzlotów i upadków.

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa