Sydney Sweeney o plotkach o Bondzie i sequelu "Tylko nie ty" 0

Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, postanowiła wreszcie odnieść się do gorących plotek na temat swojego potencjalnego angażu w nowym filmie o Jamesie Bondzie.

Od kiedy Amazon MGM Studios przejęło kreatywną kontrolę nad serią, a Denis Villeneuve został ogłoszony kolejnym reżyserem, który podejmie się opowiedzenia historii Agenta 007, w sieci nie ustają spekulacje na temat obsady. Co prawda twórcy zapowiedzieli, że o wyborze aktorów pomyślą dopiero w przyszłym roku, ale plotki o zaangażowaniu Sydney Sweeney zyskały na sile po doniesieniach, że sam Jeff Bezos chciałby zobaczyć ją w bondowskim świecie.

W rozmowie z "Variety" aktorka została zapytana o prawdziwość tych pogłosek i najwyraźniej owe pytanie zbiło ją z tropu:

Nie mogę. [siedem sekund ciszy] Nie wiem. [dziesięć sekund ciszy] Szczerze mówiąc, nie znam wszystkich plotek o Bondzie, ale zawsze byłam wielką fanką tej serii i jestem ciekawa, co z nią zrobią.

Na pytanie, czy chciałaby zagrać w takim filmie, odpowiedziała żartobliwie, że wszystko zależy od scenariusza, ale pewnie dużo więcej frajdy miałaby grająć Jamesa Bonda.

Sweeney odniosła się też do pomysłu kontynuacji komedii romantycznej Tylko nie ty, w której partnerowała Glenowi Powellowi:

Jesteśmy na to otwarci. Kiedy pojawi się właściwy pomysł i scenariusz, Glen i ja wskoczymy w to razem, trzymając się za ręce.

Aktorka pojawiła się również na festiwalu AFI, gdzie zdradziła, że kończy zdjęcia do trzeciego sezonu wspomnianego we wstępie serialu Euforia.

