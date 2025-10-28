Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix rozważa premierę kinową "Przygód Cliffa Bootha" - nowego filmu Davida Finchera 0

Wygląda na to, że Netflix i AMC Theatres mogą zakopać topór. Po latach zimnej wojny między największym serwisem streamingowym świata a największą siecią kin, obie strony zaczynają dostrzegać wzajemne korzyści.

Jak donosi "Variety", AMC przygotowuje się do wyświetlenia animacji K-popowe łowczynie demonów w aż 300 kinach. A to dopiero początek! Za kulisami mówi się, że Netflix planuje bardziej rozbudowaną kinową premierę filmu Davida Finchera Adventures of Cliff Booth, czyli spin-offu Pewnego razu… w Hollywood Quentina Tarantino. Brad Pitt znów ma wcielić się w tytułowego kaskadera, tym razem w solowej historii, której premierę zaplanowano na lato 2026 roku.

To byłoby duże posunięcie ze strony platformy, która dotychczas traktowała kina głównie jako dodatek do sezonu nagród. Ale czasy się zmieniają i streaming traci impet, a kina wciąż próbują odbudować się po pandemii. Nic więc dziwnego, że obie strony zaczynają widzieć w sobie nie konkurentów, a partnerów od wspólnego ratowania box office’u.

Podobne plany dotyczą również Opowieści z Narnii Grety Gerwig, które mają mieć ekskluzywny, dwutygodniowy pokaz w formacie IMAX, a później być szerzej dystrybuowane w zwykłych kinach.

Na razie nic nie jest jeszcze przesądzone i ostateczne decyzje zapadną bliżej premiery. Ale jedno jest pewne – jeśli Fincher i Pitt wrócą na duży ekran pod szyldem Netflixa, to może być moment, który naprawdę zmieni reguły gry.

Źrodło: Variety