Margot Robbie jako żeńska wersja Patricka Batemana? 0

W sieci pojawiła się naprawdę intrygująca plotka. Według "The Sun", Luca Guadagnino planuje nową ekranizację powieści "American Psycho" Breta Eastona Ellisa, w której główną rolę miałaby zagrać Margot Robbie.

Jest to o tyle ciekawe, że kilka lat temu Margot Robbie parodiowała kultową scenę otwierającą film z Christianem Bale'em w materiale dla "Vogue’a". Owe wideo możecie obejrzeć poniżej:

Źródła mówią o zamianie płci bohatera, także w nowej werji to nie Patrick Bateman, a jego żeński odpowiednik miałby prowadzić perfekcyjne, luksusowe życie na zewnątrz i psychopatyczne egzekucje w cieniu manhattańskich wieżowców.

Guadagnino, znany z Tamte dni, tamte noce, Do ostatniej kości czy Challengers, podobno chce zrezygnować z satyrycznego horroru i pójść w stronę bardziej cielesnego i zmysłowego kina. Scenariusz napisał Scott Z. Burns, a całość ma być "totalnym przepisaniem" oryginału.

Na razie reżyser kończy film Artificial o Samie Altmanie i OpenAI dla Amazona, którego premiera planowana jest na przyszły rok.

Jeśli plotka o Margot Robbie się potwierdzi, szykuje się jedna z najbardziej kontrowersyjnych ról w karierze hollywoodzkiej gwiazdy. Co myślicie o tym pomyśle?

Źrodło: The Sun