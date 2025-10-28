Josh Hartnett zagra w filmie "All Day & All Night" 0

Josh Hartnett, którego ostatnio mogliśmy oglądać w Oppenheimerze i Pułapce, wraca do kina akcji w nowym thrillerze "All Day & All Night". Za kamerą stanie niezwykle ciekawy norweski filmowiec!

Film nakręci reżyser Tommy Wirkola, czyli twórca niegrzecznych produkcji takich jak Zombie SS, Dzika noc czy Hansel i Gretel: Łowcy czarownic.

Hartnett wcieli się w Billy’ego Daviesa, byłego złodzieja banków, który od lat trzyma się z dala od kłopotów. Jednak gdy jego córka dostaje się na Harvard, ojciec postanawia wrócić do "zawodu", aby zdobyć pieniądze na czesne. Wszystko wydaje się być bardzo proste, ale tylko do momentu, gdy napad kończy się katastrofą, a banda przypadkiem trafia na plan upadającego reality show. Od tego momentu zaczyna się absurdalny wyścig z czasem, gdzie Billy musi utrzymać się "na antenie" wystarczająco długo, aby opracować plan ucieczki zarówno przed policją, jak i mafią. Tymczasem producenci programu próbują wykorzystać tę sytuację, aby ratować oglądalność i uniknąć zdjęcia z ramówki.

Scenariusz napisali Tommy Wirkola i John Niven. Zdjęcia rozpoczną się w przyszłym roku.

Źrodło: darkhorizons.com