Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Rogue Squadron" jednak nie będzie filmem? Lucasfilm może przerobić projekt na serial 0

Pięć lat temu Patty Jenkins ogłosiła, że zasiądzie za sterami filmu Rogue Squadron, a obok niej dumnie stał pełnowymiarowy X-Wing. Brzmiało to jak spełnienie marzeń każdego fana "Gwiezdnych wojen". Niestety, jak to bywa w odległej galaktyce projekt ugrzązł w nicości.

Wczytywanie... "Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi"

Według źródeł portalu "SFFG", powołujących się na informatora MyTimeToShineH, Lucasfilm zrezygnował z realizacji Rogue Squadron jako filmu kinowego. Zamiast tego projekt ma być obecnie rozwijany w formie serialu telewizyjnego.

Pierwotnie Rogue Squadron zapowiedziano w 2020 roku z efektownym materiałem promocyjnym, w którym Jenkins opowiadała o swojej fascynacji pilotami myśliwców i zapowiadała nową generację bohaterów "Gwiezdnych wojen". Produkcja jednak utknęła w fazie rozwoju, a reżyserka skupiła się na Wonder Woman 3. Pech chciał, że po przejęciu DC Studios przez nowy zarząd również ten projekt został anulowany.

Poniżej przypominamy Wam owy materiał promocyjny, który mógł zadziałać na wyobraźnię widzów:

Wracając jednak do tematu. W marcu ubiegłego roku Jenkins potwierdziła, że wróciła do współpracy z Lucasfilmem nad Rogue Squadron, ale wygląda na to, że rozwój tytułu ponownie uległ zmianie. Prezes Lucasfilmu, Kathleen Kennedy, już wcześniej dopuszczała możliwość przeniesienia projektu na mały ekran, więc najnowsze doniesienia nie są całkowitym zaskoczeniem.

Decyzja wpisuje się również w aktualną strategię Lucasfilmu. Choć studio ma w przygotowaniu kilka filmów z uniwersum "Star Wars", jego plan premier serialowych jest obecnie mocno ograniczony. W 2026 roku mają ukazać się jedynie Ahsoka: Sezon 2 oraz animacja Maul: Shadow Lord. Po nich planowany jest jeszcze niezapowiedziany tytuł od duetu showrunnerów Carltona i Nicka Cuse'a, ale szczegóły pozostają nieznane.

Jeśli informacje się potwierdzą, Rogue Squadron może stać się jednym z kluczowych projektów, które wypełnią lukę w ofercie Disney+ w nadchodzących latach.

Źrodło: darkhorizons.com