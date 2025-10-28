Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Colin Farrell o "Pingiwinie" - szansach na 2. sezon i powiązaniach z "The Batman Part II" 0

Serial Pingwin okazał się ogromnym sukcesem i jednym z najmocniejszych punktów filmowo-telewizyjnego uniwersum Matta Reevesa.

Produkcja, ukazująca kryminalny awans Oza Cobba w pogrążonym w chaosie Gotham, zebrała znakomite recenzje, a także aż 24 nominacje do Emmy, w tym nagrodę dla Cristin Milioti. Początku planowano Pingwina jako limitowaną miniserię, ale jej popularność rozbudziła wśród fanów apetyt na kontynuację. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam Colin Farrell, czyli odtwórca roli tytułowej.

Podczas rozmowy z "ComicBook.com", promując swój nowy film Ballada o drobnym karciarzu (premiera na Netfliksie 29 października), Farrell został zapytany o możliwość powstania drugiego sezonu:

Nie wiem. Generalnie mam tendencję do pesymizmu, tak przynajmniej mówią ludzie, którzy mnie znają. Więc obstawiałbym przeciw, ale tylko trochę. Wiem, że decydenci rozważają historie, które mogłyby uzasadnić kolejne osiem godzin serialu, ale wszystko zależy od świata Matta Reevesa. Wygodnie się złożyło, że śmierć z końca "The Batman" i chaos w Gotham stworzyły pustkę władzy, którą Oz mógł wykorzystać. To idealnie pasowało do naszych ośmiu godzin. A "The Batman Part II" ma zacząć się kilka tygodni po zakończeniu serialu.

Niedawno aktor zdradził też, że Pingwin pojawi się w The Batman Part II, ale w znacznie mniejszej roli niż poprzednio, co zaskoczyło widzów, którzy zakładali, że serial będzie budował grunt pod większy występ Cobba w sequelu.

Reeves ujawnił z kolei, że Cristin Milioti nie powróci jako Sofia Gigante. Reżyser tłumaczył, że scenariusze Pingwina i The Batman Part II powstawały równolegle, więc w momencie, gdy Sofia stała się ulubienicą widzów, fabuła filmu była już zamknięta. Szkoda, zwłaszcza że finał serialu sugerował potencjalne spotkanie Sofii z jej przyrodnią siostrą – Seliną Kyle.

Wielu fanów uważa, że brak mocnego wątku Pingwina w nadchodzącym filmie to argument za kontynuacją serialu. Reeves koncentruje się głównie na Bruce’e Wayne’e, przez co mniej miejsca zostaje na pogłębienie innych postaci. Tymczasem Pingwin udowodnił, jak wiele można wydobyć z pozornie drugoplanowego złoczyńcy.

Reeves planuje jeszcze trzeci film o Batmanie, więc istnieje szansa, że zarówno Oz, jak i Sofia odegrają tam większą rolę.

