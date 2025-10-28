Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zack Snyder wraca do Batmana? Nowe zdjęcie wrzucone przez reżysera rozbudza nadzieje fanów 0

Snyderverse na pewno podzieliło fanów, ale jedno jest pewne – Zack Snyder potrafił zostawić po sobie ślad. Jego mroczna, surowa wizja Batmana i Ligi Sprawiedliwości może nie każdemu przypadła do gustu, ale Ben Affleck jako zniszczony życiem Bruce Wayne był jednym z najciekawszych wcieleń Mrocznego Rycerza, jakie widzieliśmy na dużym ekranie.

Ben Affleck niedawno wrócił do tamtych czasów, wspominając swoją interpretację postaci:

Kreatywnie podobał mi się pomysł i ambicja, by pokazać starszego, złamanego Bruce’a Wayne’a. Naprawdę w to poszliśmy przy pierwszym filmie. Ale w pewnym momencie zaczęło to być zbyt mroczne dla młodszej części widowni. Nawet mój własny syn bał się oglądać ten film. I wtedy pomyślałem: "O cholera, mamy problem".

Aktor dodał też, że reżyser i studio mieli różne wizje dalszego kierunku – Snyder chciał kontynuować swoją dojrzałą opowieść, podczas gdy Warner Bros. próbowało odzyskać młodszą publiczność. Jednym z głównych zarzutów wobec filmów Snydera był ich ton – ciężki, poważny i pozbawiony superbohaterskiej lekkości. Mimo to wielu widzów uważa, że Affleck stworzył jedną z najlepszych interpretacji Batmana w historii kina.

Nie dziwi więc, że fani nadal walczą o przywrócenie tej wersji świata, posługując się hasztagiem #RestoreTheSnyderVerse. Szanse są oczywiście bliskie zeru, choć najnowsze zdjęcie zza kulis opublikowane przez Snydera sprawiły, że nadzieje znów odżyły.

A Wy chcielibyście zobaczyć Snydera i Afflecka ponownie w Gotham?

Źrodło: ComicBook.com