Simu Liu ostro o zastępowaniu statystów przez AI 0

Debata o sztucznej inteligencji w Hollywood wciąż trwa i na razie nie zanosi się, żeby ustała. Głos w tej sprawie zabrał Simu Liu – gwiazda Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Aktor ostro skomentował pomysł Kevina O’Leary’ego z programu "Shark Tank", który zasugerował, że filmowcy mogliby oszczędzać miliony, zastępując statystów cyfrowymi odpowiednikami generowanymi przez AI.

Kevin O'Leary, który zadebiutował jako aktor w nowym filmie A24 Wielki Marty, stwierdził w wywiadzie dla "World of Travel", że statyści kosztują miliony, a przecież można po prostu wypełnić tło setką wirtualnych Tilly Norwood – odnosząc się do stworzonej przez AI "aktorki", która nie je, nie śpi i może grać bez końca.

Simu Liu nie zamierzał zostawić tej wypowiedzi bez odpowiedzi. Najpierw zareagował na platformie X pisząc:

Jasne, obwiniajmy statystów zarabiających 15–22 dolary za godzinę, a nie tych z góry, którzy inkasują miliony.

Następnie rozwinął swoje stanowisko w rozmowie z "Deadline":

To po prostu głupi i skrajnie oderwany od rzeczywistości komentarz. Myśl, że to właśnie statyści odpowiadają za wysokie koszty produkcji filmów, jest błędna. Zastępowanie aktorów sztuczną inteligencją jest sprzeczne z samą ideą rozwoju artystycznego. Wielu z nas zaczynało właśnie od takich epizodów, ponieważ to część nauki zawodu. Film to artystyczne medium. A sztuka jest sztuką, bo jest ludzka. Nawet sposób, w jaki statyści się poruszają, wpływa na kadr i opowieść. Myślę, że gdybyśmy zobaczyli w tle coś nieludzkiego, od razu byśmy to wyczuli.

Wielkie studia coraz śmielej eksperymentują z AI, aczkolwiek na razie głównie w celach promocyjnych. Mimo wszystko Liu apeluje o rozsądek i ochronę ludzkiej pracy w branży filmowej.

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

