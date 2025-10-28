Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Rachel Zegler o hejcie dotyczącym filmu "Śnieżka"

Rachel Zegler ponownie odniosła się do burzy, jaka przetoczyła się przez Internet po premierze aktorskiej wersji Śnieżki od Walta Disneya. Produkcja w reżyserii Marca Webba miała być kolejnym hitem live-action klasycznej animacji studia, ale skończyło się na spektakularnej wtopie. Zarówno finansowej, jak i wizerunkowej.

Film od początku wzbudzał kontrowersje. Dd obsadzenia Rachel Zegler w tytułowej roli, po decyzję o usunięciu Siedmiu Krasnoludków i zastąpieniu ich pierwotnie grupą politycznie poprawnych rozbójników. Ostatecznie Disney po potężnym sprzeciwie fanów przywrócił krasnoludki, ale w postaci w pełni cyfrowych postaci, które również nie spotkały się z ciepłym przyjęciem. Dodatkowego ognia dodały komentarze samej Zegler, krytykującej oryginalną Królewnę Śnieżkę z 1937 roku oraz Donalda Trumpa. Gdy do tego doszły odmienne poglądy aktorki i Gal Gadot na konflikt izraelsko-palestyński, Internet eksplodował, a bojkoty zaczęły napływać z obu stron barykady.

Finalnie film poniósł wielką klaskę. Śnieżka zarobiła zaledwie 206 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na ponad 350 milionów, a ocena na Rotten Tomatoes utrzymuje się na poziomie 38%.

W rozmowie z magazynem "Glamour" Zegler zachowała jednak spokój:

Szczerze? Jestem jak kaczka i wszystko po mnie spływa. Musimy po prostu znormalizować brak granic w naszych sercach. Myślę, że panuje przekonanie, że my, osoby publiczne, nie możemy mieć myśli ani uczuć, bo dla większości społeczeństwa jesteśmy jak papierowe laleczki.

Zapytana, co pozwala jej zachować równowagę w obliczu takiej krytyki, odparła:

Miłość do pracy. To ja przychodziłam na plan każdego dnia i nikt mi tego nie odbierze. Zyskałam przyjaciół na całe życie. Takich więzi nie zniszczy żaden internetowy hałas. Uwielbiałam pracować przy "Śnieżce" i wciąż lubię ten film. Osiągnął pierwsze miejsce na Disney+, więc wiem, że jest doceniany. Czasem po prostu rzeczy negatywne są głośniejsze niż pozytywne.

Co prawda sukces na streamingu trudno nazwać jednoznacznym triumfem, ale jak widać Zegler wydaje się gotowa zamknąć ten rozdział. Obecnie gra w musicalu "Evita" na londyńskim West Endzie.

A Wy jakie macie zdanie na temat tego filmu live-action Walta Disneya?

