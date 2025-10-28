Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lewis Pullman ujawnia szczegóły swojej roli "Avengers: Doomsday" 0

Lewis Pullman, gwiazda Thunderbolts, potwierdził, że zakończył pracę na planie wyczekiwanego filmu Avengers: Doomsday w reżyserii braci Russo.

Oficjalnie zdjęcia główne dobiegły końca, przewidziane są jeszcze dokrętki, które mogą być naprawdę spore. Szczególnie w kontekście przygotowań do Avengers: Secret Wars. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, bowiem podobnie było przy Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, kiedy to niektóre sceny trafiły na montażowy stół.

W rozmowie z portalem "On the Red Carpet" Lewis Pullman, który wciela się w Roberta "Boba" Reynoldsa, znanego jako Sentry, został zapytany o to, czy skończył już pracę z tą postacią:

Na chwilę obecną tak, chyba że dostanę kolejny telefon. Nie wiadomo, jak to wszystko potoczy się dalej. Ja po prostu czekam, gotowy na sygnał.

Sceny po napisach filmu Thunderbolts sugerowały, że Bob unika korzystania ze swoich mocy, obawiając się ponownego uwolnienia destrukcyjnej siły znanej jako The Void. Pojawiają się jednak plotki, że Doctor Doom może znaleźć sposób na wykorzystanie Sentry’ego, czyniąc z niego potencjalne zagrożenie na skalę multiwersum.

Thunderbolts nie chcą go spuszczać go z oczu, bo zdają sobie sprawę, że w niewłaściwych rękach może być niebezpieczny. Z drugiej strony chcą go mieć blisko, aby wykorzystać jego potencjał.

zdradził Pullman

Avengers: Doomsday powstaje na podstawie scenariusza napisanego przez Stephena McFeely'ego we współpracy z Michaelem Waldronem. Premiera widowiska zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku, a Avengers: Secret Wars zadebiutuje rok później, 17 grudnia 2027 r.

