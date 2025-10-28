Tomasz Kot w serialu "Niebo. Rok w piekle" - HBO Max podaje datę premiery 0

Już niedługo w serwisie HBO Max zadebiutuje długo wyczekiwana produkcja Niebo. Rok w piekle. Historia przedstawiona w serialu jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opisywanymi w książce "Niebo. Pięć lat w sekcie" autorstwa Sebastiana Kellera. W rolach głównych zobaczymy Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota.

Wczytywanie... kadr z serialu "Niebo. Rok w piekle"

Niebo. Rok w piekle to sześcioodcinkowy dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty. Sebastian wychowywany przez samotną matkę szuka sensu życia. Przypadkiem znajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową "Niebo". Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.

Serial pokazuje, jak samozwańczy prorok i jego idee potrafią zawładnąć człowiekiem, prowadząc do rozpadu nie tylko poszczególnych jednostek, ale także całych rodzin. Niebo. Rok w piekle to historia o pragnieniu dobra, które przeradza się w zło, oraz o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo okazuje się jednak piekłem.

Oprócz Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w serialu występują m.in.: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Grzegorz Wojdon, Karolina Winarska, Wojciech Kowalski i Piotr Cyrwus. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke.

Niebo. Rok w piekle zadebiutuje w serwisie HBO Max w piątek 26 grudnia.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl