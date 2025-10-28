"Zbrodnie po sąsiedzku" doczekają się kolejnego sezonu 0

Znamy nareszcie przyszłość docenionego przez krytyków serialu komediowego Zbrodnie po sąsiedzku. Produkcja niecałe dwa miesiące po debiucie piątej serii doczekała się odnowienia na szósty sezon.

Wczytywanie... fragment plakatu

Decyzja o zielonym świetle zapadła po emisji finałowego odcinka 5. sezonu. Podobnie jak poprzednie sezony, najnowsza odsłona otrzymała również bardzo dobrą ocenę na Rotten Tomatoes, z oceną Tomatometer na poziomie 87%.

Sezon szósty Zbrodni po sąsiedzku będzie składał się z dziesięciu odcinków. W kolejnej odsłonie trio rozwiązujące zagadki kryminalne uda się do Londynu. To już drugi raz, kiedy serial opuści Nowy Jork i przeniesie się do innej dużej lokalizacji, po tym, jak sezon 4. sprowadził Olivera, Charlesa i Mabel do Los Angeles, gdzie otrzymali kontrakt filmowy na swój podcast.

Autorami serialu są współscenarzyści i współtwórcy Steve Martin i John Hoffman. W rolach głównych występują Selena Gomez jako Mabel, Martin Short jako Oliver i Steve Martin jako Charles.

Sezon 5. skupiał się na tajemnicy związanej z nagłą śmiercią ukochanego portiera Arkonii, Lestera. Charles, Oliver i Mabel nie chcą uwierzyć, że był to wypadek. Ich śledztwo pogrąża ich w mrocznych zakątkach Nowego Jorku i nie tylko – gdzie trio odkrywa niebezpieczną sieć tajemnic łączących potężnych miliarderów, gangsterów starej szkoły i tajemniczych mieszkańców Arkonii.

Źrodło: The Hollywood Reporter