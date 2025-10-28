Kurs na Grand Line! Netflix podał datę premiery 2. sezonu "One Piece" 0

Netflix oficjalnie ogłosił datę premiery drugiego sezonu One Piece. Potwierdzono również, że ośmioodcinkowy sezon pojawi się w całości, bez podziału na części.

Ogłoszeniu daty premiery towarzyszy prezentacja nowego plakatu prezentującego zimowe lokacje Drum Island.

Drugi sezon One Piece zadebiutuje 10 marca 2026 roku.

Luffy, Zoro, Nami, Usopp i Sanji wracają i obierają kurs na zdradliwe wody Grand Line. Czekają na nich nowe niebezpieczeństwa, nowi przyjaciele i legendarne skarby.

Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero, Taz Skylar, Morgan Davies i Jeff Ward powracają w drugim sezonie. Joe Manganiello, Katey Sagal, David Dastmalchian, Lera Abova, Callum Kerr, Clive Russell, Sendhil Ramamurthy, Mikaela Hoover i Charithra Chandran to tylko niektórzy z aktorów, którzy dołączą do obsady w nowym sezonie.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Źrodło: Netflix