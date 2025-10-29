"Łowca jeleni" wraca na ekrany polskich kin 0

21 listopada Łowca jeleni wróci na ekrany polskich kin w odświeżonej wersji 4K. Nagrodzone pięcioma Oscarami ponadczasowe arcydzieło Michaela Cimino, z legendarnymi rolami Roberta De Niro, Christophera Walkena i Meryl Streep, to film, o którym nie da się zapomnieć.

Jeden z najważniejszych i wywołujących najbardziej żarliwe dyskusje tytułów w dziejach kina wraca na polskie ekrany. Łowca jeleni Michaela Cimino – laureat pięciu Oscarów, w tym za najlepszy film i reżyserię – po niemal pięciu dekadach od premiery pozostaje dziełem, które definiuje sposób, w jaki kino opowiada o traumie, wspólnocie i pamięci wojny. Teraz, dzięki najwyższej jakości obrazu i dźwięku, widzowie doświadczą go, jak nigdy dotąd.

Dystrybutorem filmu jest specjalizująca się w klasyce kina firma Reset, który wprowadziła na ekrany m.in. Czas apokalipsy. Wersja reżyserska Francisa Forda Coppoli, Nienawiść Mathieu Kassovitza, a w październiku br. Harry'ego Angela Alana Parkera.

W małym hutniczym miasteczku w Pensylwanii trzej przyjaciele – Michael (Robert De Niro), Nick (nagrodzony Oscarem za rolę drugoplanową Christopher Walken) i Steven (John Savage) – żyją prostym rytmem pracy i wspólnych rytuałów. Ich przewidywalny i spokojny świat pęka, gdy zostają wysłani na front wietnamski. W obozie jenieckim trafiają w sam środek koszmaru wojny, a doświadczenia z Azji odciskają na nich nieodwracalne piętno. Widzowie oraz krytycy uznali film za przełomowy zarówno w sposobie przedstawienia wojennej traumy, jak i w odważnym spojrzeniu na zwykle lekceważoną przez amerykańskie kino klasę robotniczą.

Łowca jeleni został nakręcony w prawdziwych lokalizacjach w miasteczkach w Pensylwanii, Wirginii Zachodniej i Ohio, których kino wcześniej nie pokazywało. Cimino zadbał o każdy detal: od wyglądu barów i robotniczych mieszkań, przez lokalne akcenty, po rytuały wspólnot etnicznych. W filmie pojawiają się miejsca takie jak Mingo Junction, Weirton, Struthers czy Cleveland, a scenę ślubu nakręcono w prawosławnej cerkwi Świętego Teodozjusza, jednej z najpiękniejszych świątyń w Ameryce Północnej. Setki mieszkańców statystowały w filmie, inni użyczyli domów i rodzinnych pamiątek, dzięki czemu Łowca jeleni nabrał jeszcze większej autentyczności i emocjonalnej głębi.

Zdjęcia realizowano nie tylko w USA, ale także w Tajlandii, gdzie pieczołowicie odtworzono upadający Sajgon i obóz jeniecki. Najtrudniejsze do zdobycia pozwolenie dotyczyło zdjęć w hucie U.S. Steel – miejscu, które pracownicy nazywali „fabryką wdów”. Tam, w pobliżu pieca o temperaturze trzech tysięcy stopni, De Niro, Walken, Savage, Cazale i Aspegren zagrali jedną z najbardziej pamiętnych scen w historii kina. Obarczone dużym ryzykiem były z kolei zdjęcia w Tajlandii, gdzie aktorzy sami wykonali skoki z helikoptera do rwącej rzeki, powtarzając je piętnaście razy.

Mimo statusu klasyka amerykańskiego kina Łowca jeleni od początku wzbudzał kontrowersje. Szczególne emocje wywołała scena sadystycznej obozowej rosyjskiej ruletki: przez jednych została uznana za porażającą metaforę bezsilności, jaka towarzyszyła żołnierzom w niewoli, zaś przez innych za przesadzoną historyczną hiperbolę. Krytykowano także sposób przedstawienia Wietnamczyków, zarzucając filmowi jednostronność i utrwalanie stereotypów. Mimo – a może właśnie dzięki – tej burzliwej recepcji, dzieło Cimino na trwałe zapisało się w historii kina jako film, który porusza i prowokuje do dyskusji.

Prawie pół wieku po premierze, dzieło Cimino powraca na ekrany polskich kin w wersji 4K, z odnowionym obrazem i dźwiękiem, który pozwala doświadczyć tego filmu w pełni. Łowca jeleni pozostaje opowieścią, który wstrząsa i stawia ważne pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi, a zarazem zachwyca mistrzowską realizacją i wybitnymi kreacjami aktorskimi. To film, o którym nie da się zapomnieć i zarazem film, o którym nie chce się zapomnieć.

Więcej informacji o filmie i pokazach na stronie internetowej dystrybutora resetfilm.pl.

