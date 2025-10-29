"Paweł z Ursynowa" - kim jest Pezet w 2025 roku? Premiera filmu dokumentalnego już 31 października tylko w CANAL+ 0

Najnowsza produkcja CANAL+ zabiera widzów do studia i za kulisy życia Pezeta (Pawła Kaplińskiego), który wraca z siódmym albumem "Muzyka popularna". To film o artyście, który od lat wymyka się metkom: raz underground, raz mainstream – zawsze na własnych zasadach. Premiera już 31 października tylko w serwisie streamingowym CANAL+.

Paweł z Ursynowa to intymny, pełen archiwaliów portret twórcy w 2025 roku, który przy każdej płycie zmienia styl jak stylizacje. Kamera śledzi proces powstawania "Muzyki popularnej" — od pierwszych szkiców, przez wybory produkcyjne i tekstowe, po spójny język wizualny albumu. Film odpowiada na pytania, które fani stawiają od lat: skąd biorą się inspiracje Pezeta i jak ewoluowało jego brzmienie? Co dla niego znaczy "muzyka komercyjna"? Czy artysta czuje się mainstreamowy i jak godzi numery artystyczne z radiowymi hitami?

2025 rok jest bardzo ważnym momentem w mojej karierze. Po 25 latach na scenie wydaje swój 7 solowy album. Nigdy w życiu nie pomyślałbym, że znajdę się w takim miejscu, że zasiądę w fotelu jurora w rapowym talent show czy że mój największy sukces komercyjny przyjdzie z TikToka. Ten film pokazuje kim jestem dziś, jak zmieniały się moje poglądy na przestrzeni lat i dlaczego przy każdej płycie wymyślam się na nowo.

mówi Pezet

Cieszymy się, że CANAL+ stał się przestrzenią, w której tak wyjątkowy artysta jak Pezet może w pełni wyrazić siebie i opowiedzieć swoją historię. Ten film będzie unikatowym doświadczeniem zarówno dla fanów artysty, jak i dla wszystkich, którzy cenią autentyczność w muzyce. A to dopiero początek – w planach mamy kolejne muzyczne projekty dla widzów naszego serwisu streamingowego.

dodaje Adriana Sławińska, Dyrektorka Programowa ds. filmu i serialu w CANAL+

Reżyserką filmu Paweł z Ursynowa jest Gosia Herman – polska reżyserka i producentka, założycielka studia kreatywnego FOREIGN XCHANGE z siedzibą w Los Angeles, działająca w branży filmowej, muzycznej i reklamowej. Za produkcję odpowiada Starship. Film jest kolejną produkcją nowego działu CANAL+ Content Lab.

Premiera filmu Paweł z Ursynowa 31 października tylko w serwisie streamingowym CANAL+.

Źrodło: Canal+ / informacja prasowa