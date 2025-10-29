Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Dobry chłopiec" - sukces najnowszego filmu Jana Komasy na kolejnym międzynarodowym festiwalu! 0

Jan Komasa, który wczoraj obchodził urodziny, otrzymał najlepszy możliwy prezent: na zakończonym w niedzielę 20. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rzymie odtwórca głównej roli Anson Boon został uhonorowany nagrodą dla Najlepszego Aktora za rolę w filmie Dobry chłopiec.

Reżyserowi na uroczystej premierze towarzyszyli aktorzy: Stephen Graham -zdobywca nagrody Emmy za serial Dorastanie oraz nominowana do Oscara za film Dla Leslie – Andrea Riseborough.

Obecnie film pokazywany jest również w Hiszpanii na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid, który potrwa do 1 listopada.

Po światowej premierze podczas 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskiej – podczas 69. Festiwalu Filmowego w Londynie – Dobry chłopiec zdobył uznanie krytyków filmowych. Ich zachwyty odzwierciedlone zostały w ocenach na Rotten Tomatoes, gdzie produkcja uzyskała 94% pozytywnych recenzji.

Poniżej prezentujemy wybrane recenzje.

Podobnie jak u wczesnego Yorgosa Lanthimosa, osobliwy pomysł odgrywa kluczową rolę w filmie, ale to aktorzy wnoszą prawdziwą głębię do historii, która mogłaby stać się jednowymiarowa.

Damon Wise – Deadline Hollywood Daily

Najnowszy film Jana Komasy łączy różne gatunki i przywodzi na myśl Mechaniczną pomarańczę w nowoczesnym wydaniu.

Matthew Creith – The Wrap

W filmie jest coś bardzo teatralnego – potrafię sobie wyobrazić taki spektakl na londyńskim West Endzie. Być może zrobiłby znacznie mniejsze wrażenie z mniej utalentowaną obsadą: Graham i Riseborough doskonale odgrywają subtelną podłość.

Peter Bradshaw – The Guardian

Dobry chłopiec to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym.

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego „dobrego chłopca” poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

Dobry chłopiec tylko w kinach w 2026 roku!

Źrodło: Kino Świat / informacja prasowa