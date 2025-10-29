Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sydney Sweeney w remake'u "Człowieka z Rio"! Reżyserem twórca "Szybkich i wściekłych" 0

Sydney Sweeney połączy siły z Justinem Linem, czyli reżyserem filmu Szybcy i wściekli 5, przy nowej wersji klasycznej francusko-włoskiej komedii przygodowej Człowiek z Rio z 1964 roku.

Oryginał z Jean-Paulem Belmondo i Françoise Dorléac był jednym z najlepszych pastiszy wczesnych filmów o Bondzie. Opowiadał historię młodego francuskiego żołnierza, który podczas przepustki wyrusza do Rio de Janeiro, aby uratować swoją porwaną ukochaną. Film zdobył nominację do Oscara za scenariusz i zainspirował późniejsze przeboje pokroju Miłość, szmaragd i krokodyl Roberta Zemeckisa czy serię o Indianie Jonesie.

Nową wersję scenariusza napisał Chase Palmer, a oprócz Justina Lina i Sydney Sweeney wśród producentów znalazł się także Kevin Walsh.

Sweeney zobaczymy już niedługo w bokserskim dramacie biograficznym Christy, który trafi do kin 7 listopada.

Źrodło: Deadline