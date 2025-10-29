Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Elle Fanning, Renate Reinsve i Stellan Skarsgård w zwiastunie "Sentimental Value" Joachima Triera 0

NEON zaprezentowało zwiastun nowego dramatu Joachima Triera zatytułowanego Sentimental Value, w którym główne role grają Elle Fanning, Stellan Skarsgård i Renate Reinsve.

Wczytywanie...

Film opowiada o siostrach Norze (Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), które po latach spotykają się ze swoim ojcem – Gustavem (Skarsgård), charyzmatycznym, niegdyś sławnym reżyserem. Mężczyzna proponuje Norze rolę w filmie, który ma być jego wielkim powrotem. Gdy ta odmawia, Gustav obsadza w tej roli młodą hollywoodzką gwiazdę (Fanning).

Między siostrami i ojcem zaczyna się emocjonalna przepychanka – pełna żalu, ambicji i niezałatwionych spraw z przeszłości. W tle błyszcząca, ale chłodna amerykańska obecność, która tylko pogłębia rodzinne napięcia.

W obsadzie znaleźli się również Anders Danielsen Lie, Cory Michael Smith, Catherine Cohen, Andreas Stoltenberg Granerud i Øyvind Hesjedal. Scenariusz, jak zwykle u Triera, współtworzył Eskil Vogt.

Sentimental Value zebrało fenomenalne recenzje na festiwalach – 96% na Rotten Tomatoes i 89/100 na Metacritic – i już typowane jest jako poważny kandydat do sezonu nagród.

Premiera w amerykańskich kinach w przyszłym miesiącu.

Źrodło: NEON