Bill Skarsgård z bronią w ręku - pierwszy teaser "Dead Man's Wire" w reżyserii Gusa Van Santa 0

Row K Entertainment opublikowało pierwszy teaser thrillera kryminalnego Dead Man's Wire, nowego filmu Gusa Van Santa, twórcy Buntownika z wyboru i Obywatela Milka.

Produkcja, oparta na prawdziwej historii z 1977 roku, przedstawia głośne porwanie bankiera, które sparaliżowało cały kraj i przemieniło porywacza w medialnego bohatera ludowego. W miarę jak napięcie narasta, sytuacja przeradza się w desperacki spektakl, balansujący między gniewem, rozpaczą a wypaczoną wizją sprawiedliwości, wciąż aktualną w dzisiejszych czasach.

Scenariusz napisał Austin Kolodney, czerpiąc inspirację z dokumentu "Dead Man’s Line" z 2018 roku. To właśnie w nim ukazano historię Tony’ego Kiritsisa, który przywiązał pistolet do głowy swojego pośrednika kredytowego Richarda Halla – w taki sposób, że broń wypaliłaby, gdyby Kiritsis został postrzelony lub Hall próbował ucieczki. Dramatyczny impas trwał aż 63 godziny.

W filmie Bill Skarsgård wciela się w Kiritsisa, Dacre Montgomery gra Halla, a Colman Domingo pojawia się jako lokalny radiowiec Fred Temple, przypadkowo wciągnięty w sam środek kryzysu. W obsadzie znaleźli się także Cary Elwes, Myha'la, Jordan Claire Robbins, Daniel R. Hill oraz Al Pacino.

Film trafi do wybranych kin 9 stycznia, a tydzień później, 16 stycznia, zadebiutuje w szerokiej dystrybucji.

Źrodło: Row K Entertainment