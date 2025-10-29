Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

John Williams wraca z emerytury! Legendarny kompozytor napisze muzykę do nowego filmu Spielberga o UFO 0

Steven Spielberg po raz kolejny udowadnia, że potrafi ściągać do swoich projektów absolutnych gigantów. Tym razem reżyser przekonał do powrotu Johna Williamsa, który miał już przecież zakończyć karierę po filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia.

Wczytywanie... "Fabelmanowie"

Informacja wyszła na jaw podczas wydarzenia w prestiżowej szkole Juilliarda, gdzie kompozytor Nicholas Britell rozmawiał z autorem biografii Williamsa, Timem Greivingiem. Jak przekazał prezydent uczelni Damian Woetzel (za pośrednictwem muzyka Douga Adamsa), Williams obecnie pracuje w Los Angeles nad muzyką do nowego filmu Spielberga.

Katalizatorem jest John Williams, który w Los Angeles robi to, co zawsze – pracuje ze Stevenem Spielbergiem nad jego nowym filmem, i to coś, z czego można się cieszyć.

Projekt, o którym mowa, to nowe widowisko science fiction o tematyce UFO realizowane przez Universal Pictures. Scenariusz napisał David Koepp, a w obsadzie znaleźli się Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Premiera planowana jest na 12 czerwca.

Dla Williamsa będzie to pierwszy film od czasu Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia, a także powrót do gatunku, który przyniósł mu światową sławę. Natomiast po raz ostatni Spielberg i Williams pracowali przy okazji Fabelmanów. Warto dodać, że za oba filmy otrzymał on nominację do Oscara.

Źrodło: darkhorizons.com