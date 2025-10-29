Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Claire Foy dołącza do obsady nowego filmu Danny'ego Boyle'a "Ink" 0

Claire Foy dołącza do Jacka O’Connella i Guya Pearce’a w filmie "Ink", nowym projekcie Danny’ego Boyle’a realizowanym przez Studiocanal, Media Res i House Productions. Produkcja opowie o narodzinach imperium medialnego Ruperta Murdocha.

Wczytywanie...

Film oparty jest na nominowanej do nagrody Tony sztuce Jamesa Grahama, wielokrotnie nagradzanego dramatopisarza i scenarzysty. Graham sam przygotował scenariusz adaptacji, a zdjęcia do filmu są już w toku. Studiocanal zajmuje się sprzedażą międzynarodową projektu podczas American Film Market, a w USA współpracuje w tym zakresie z WME Independent.

"Ink" ma być eksplozyjną, kinową jazdą bez trzymanki o grupie wizjonerów i buntowników, którzy stworzyli nowy rodzaj prasy, takiej, która "daje ludziom to, czego chcą", zmieniając tym samym oblicze współczesnych mediów.

W obsadzie znaleźli się Guy Pearce jako Rupert Murdoch, Jack O'Connell jako Larry Lamb, redaktor naczelny "The Sun", którego Murdoch zatrudnił po zakupie gazety w 1969 roku, Claire Foy jako ambitna redaktorka współpracująca z Lambem przy tworzeniu nowego oblicza tabloidu.

Reżyserem projektu jest Danny Boyle, laureat Oscara za Slumdog. Milioner z ulicy, znany także z filmów Trainspotting, 127 godzin czy Steve Jobs.

Źrodło: Deadline