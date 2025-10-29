"Kryształowa kukułka" na podstawie powieści Javiera Castillo nadlatuje na Netflix - zobacz zwiastun miniserialu 0

Netflix prezentuje zwiastun hiszpańskiego miniserialu opartego na bestsellerowej powieści Javiera Castillo. "Kryształowa kukułka" to psychologiczny thriller, pełen tajemnic, emocji i zaskakujących zwrotów akcji.

W dniu, w którym Clara przyjeżdża do miasteczka, aby poznać historię dawcy jej serca, ktoś znika. Szybko okazuje się, że to nie jedyne zaginięcie.

Młoda lekarka rezydentka niespodziewanie doznaje ataku serca. Życie ratuje jej transplantacja. Wkrótce po operacji matka dawcy zaprasza ją do swojego miasteczka, aby opowiedzieć jej o synu. To, co miało być poruszającym spotkaniem, szybko zmienia się jednak w koszmar pełen tajemnic. Tego samego dnia, gdy Clara przybywa na miejsce, dochodzi do tajemniczego zaginięcia. Wkrótce dowiadujemy się, że miasteczko skrywa mroczną przeszłość naznaczoną postacią ojca, który nigdy nie wrócił, nierozwiązaną sprawą sprzed 20 lat i siecią intryg łączącą ludzi pogrążonych w bólu.

W rolach głównych Catalina Sopelana, Itziar Ituño, Tomás del Estal, Alex García i Iván Massagué.

Kryształowa kukułka zadebiutuje w serwisie Netflix już 14 listopada. Na serial składa się sześć epizodów.

Źrodło: Netflix