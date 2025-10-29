Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wicked: Na dobre" - finał czarodziejskiej sagi już w nowej zapowiedzi! 0

Universal Pictures opublikowało nowy materiał zza kulis filmu Wicked: Na dobre, który zapowiada epickie zakończenie historii przyjaźni Elphaby i Glindy.

Film jest kontynuacją kinowego fenomenu z 2024 roku, który stał się najbardziej kasową adaptacją musicalu w historii Broadwayu, zdobywając dziesięć nominacji do Oscara i zgarniając statuetki m.in. za kostiumy i scenografię.

Reżyserem ponownie jest Jon M. Chu, a w głównych rolach powracają Cynthia Erivo i Ariana Grande. Historia zaczyna się w momencie, gdy Elphaba – znana już jako Zła Czarownica z Zachodu – ukrywa się w lasach Oz, walcząc o wolność uciszonych Zwierząt. Tymczasem Glinda rozkwita jako symbol Dobra, baskując w blasku sławy w Szmaragdowym Mieście.

Pod wpływem Madame Morrible (Michelle Yeoh) Glinda zostaje twarzą propagandy Czarodzieja (Jeff Goldblum), przekonując mieszkańców, że wszystko jest w porządku. Jednak jej serce wciąż tęskni za dawną przyjaciółką. Próba pojednania z Elphabą uruchomi ciąg dramatycznych wydarzeń, które odmieni losy Oz i samych bohaterek na zawsze.

W obsadzie zobaczymy również Jonathana Baileya, Ethan Slatera, Marissę Bode, Bowena Yanga, Bronwyn James oraz Sharon D. Clarke.

Premiera filmu Wicked: Na dobre odbędzie się 21 listopada 2025 roku wyłącznie w kinach.

