Olivia Wilde dołącza do Pedro Pascala w dramacie "Behemoth!" 0

Olivia Wilde zasila obsadę filmu "Behemoth!", nowego projektu Tony’ego Gilroya, realizowanego dla Searchlight Pictures. W produkcji wystąpią również Pedro Pascal i David Harbour, a zdjęcia ruszają w tym tygodniu w Los Angeles.

To pierwsze duże przedsięwzięcie Gilroya od czasu zakończenia pracy nad drugim sezonem serialu *Andor***, za który zdobył nominację do Emmy. Reżyser nie tylko stanął za kamerą, ale także napisał scenariusz i produkuje film wspólnie z Sanne Wohlenberg i Johnem Gilroyem, swoimi współpracownikami z projektu "Star Wars".

Choć Searchlight Pictures nie ujawniło jeszcze oficjalnego opisu fabuły, źródła "The Hollywood Reporter" podają, że "Behemoth!" ma być listem miłosnym do muzyki filmowej i ludzi, którzy ją tworzą. Historia opowie o muzyku (Pascal), pochodzącym z rodziny artystów, który wraca do Los Angeles. Olivia Wilde wcieli się w jego byłą partnerkę.

Nad filmem czuwa Rayne Roberts (SVP of Production) i Cameron Chidsey, raportując do szefów działu produkcji i rozwoju DanTram Nguyen oraz Katie Goodson-Thomas.

Wilde wkrótce zobaczymy także w The Invite, dramacie o relacjach, który sama wyreżyserowała i w którym występuje u boku Setha Rogena, Penélope Cruz i Edwarda Nortona. Ostatnio pojawiła się też w serialu Apple TV+ Studio, a wcześniej na dużym ekranie w Babylon Damiena Chazelle'a oraz thrillerze Nie martw się, kochanie.

