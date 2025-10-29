Poruszająca opowieść o miłości i trudach codziennego życia w zwiastunie hiszpańskiego dramatu "Dźwięki miłości" 0

M2 Films prezentuje zwiastun filmu Dźwięki miłości. To obraz, który zachwycił i poruszył serca widzów na całym świecie.

Wczytywanie... kadr z filmu "Dźwięki miłości"

Ángela, głucha kobieta i Héctor, jej słyszący partner to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę. To piękna, poruszająca i przepełniona ciepłem opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie.

Dźwięki miłości to opowieść o ludzkiej bliskości, zrozumieniu i sile uczuć. To film, który podobnie jak Sztuka pięknego życia, W kręgu miłości czy Dźwięk metalu, opowiada o miłości. która przekracza bariery, o potrzebie bycia z drugą osobą i o wyzwaniach, którym musimy sprostać. Porusza do głębi, oddziałuje na nas długo po zakończeniu seansu, ale też sprawia, że wychodząc z kina, zostajemy z nadzieją i ciepłem w sercach.

Dramat ten napisała i wyreżyserowała Eva Libertad. W głównej obsadzie znajdują się Miriam Garlo, Alvaro Cervantes i Elena Irureta.

Dźwięki miłości uznane zostały za najlepszy hiszpański film roku. Obraz jest laureatem nagród publiczności na międzynarodowych festiwalach, zdobył m.in. Nagrody Publiczności i Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Kin Artystycznych (CICAE) na festiwalu Berlinale. Produkcja otrzymała nominację do prestiżowej Nagrody Filmowej Europejskiej Publiczności LUX.

Film wejdzie do polskich kin już 9 stycznia 2026 roku.

Źrodło: M2 Films