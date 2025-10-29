To nigdy nie powinno zostać obudzone... - zwiastun "Bezpiecznego miejsca" Osgooda Perkinsa 0

Osgood Perkins, reżyser horrorów Kod zła i Małpa, powraca z nowym, najbardziej śmiałym i niepokojącym filmem w swojej karierze. M2 Films prezentuje mocno niepokojący polski zwiastun Bezpiecznego miejsca.

Wczytywanie... kadr z filmu "Bezpieczne miejsce"

Bezpieczne miejsce to mroczna podróż w głąb ludzkiej psychiki, która redefiniuje granice współczesnego horroru. Obraz ten opowiada historię pary, która wybiera się na romantyczny weekend w odosobnionej chatce. Niespodziewanie idylla zamienia się w koszmar, gdy Liz zostaje sama z czymś, co nigdy nie powinno zostać obudzone…

Autorem scenariusza jest Nick Lepard, mający na swoim koncie dość dobrze oceniany australijski horror Niebezpieczne zwierzęta. W głównych rolach w Bezpiecznym miejscu występują Tatiana Maslany i Rossif Sutherland. Partnerują im m.in. Birkett Turton, Erin Boyes, Tess Degenstein i Logan Pierce.

Horror trafi do polskich kin w święta Bożego Narodzenia. Jego data premiery wyznaczona została na 26 grudnia.

Źrodło: M2 Films