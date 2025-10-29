"Forgotten Island" - kolejna świetna animacja od DreamWorks. Poznaj fabułę i obsadę 0

DreamWorks Animation ogłosiło gwiazdorską obsadę i fabułę swojego kolejnego filmu animowanego zatytułowanego Forgotten Island, który ma skupiać się na magicznej wyspie inspirowanej filipińską mitologią.

A co, jeśli twój wieloletni najlepszy przyjaciel po prostu o tobie zapomniał? A może Ty zapomniałeś o całej miłości, radości, bólu, wszystkich wspomnieniach i doświadczeniach, które kiedyś dzieliliście. Historia obraca się wokół dwóch najlepszych przyjaciół, którzy utknęli w fantastycznym świecie Nakali i odkrywają, że ich jedyna droga ucieczki z mistycznej, zapomnianej wyspy może prowadzić kosztem wspomnień na całe życie – głosi oficjalny opis.

Wytwórnia DreamWorks Animation zaangażowała do animacji znane filipińsko-amerykańskie gwiazdy, w tym Manny'ego Jacinto, H.E.R. i Lizę Soberano. Legenda Broadwayu i uznana filipińska aktorka Lea Salonga również dołączyła do obsady, a także Dave Franco i Jenny Slate. Nie wiadomo jednak w jakie postacie się wcielą.

Za scenariusz i reżyserię Forgotten Island odpowiadają Joel Crawford i Januel Mercado, którzy wcześniej pracowali razem przy filmach Kot w butach: Ostatnie życzenie i Krudowie 2: Nowa era. Film zostanie wyprodukowany przez Marka Swifta, a muzykę do niego napisze kompozytor Nathan Matthew David.

Forgotten Island trafi do kin 25 września 2026 roku.

