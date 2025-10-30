Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Powstanie kontynuacja "Ślebody". SkyShowtime ogłasza nowy polski serial oryginalny "Pionek" 0

SkyShowtime ogłasza powstanie kontynuacji serialu Śleboda. "Pionek" (tytuł roboczy), nowy serial oryginalny SkyShowtime, będzie drugą częścią opowieści, w centrum której znajdują się antropolożka Anka Serafin (w tej roli Maria Dębska) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał). Tym razem fabuła przeniesie nas na Górny Śląsk.

Wczytywanie...

Serial "Pionek" zostanie oparty na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. Za reżyserię ponownie odpowiadać będą Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć będzie Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. Za produkcje odpowiada MAG Entertainment.

Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime, powiedział:

Po sukcesie naszego pierwszego serialu oryginalnego SkyShowtime "Śleboda", z wielką radością kontynuujemy historię Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia, w nowej produkcji "Pionek" – kolejnej wciągającej części z uznanej serii kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. "Pionek", pierwsza polska kontynuacja serialu SkyShowtime, otwiera ekscytujący nowy etap w rozwoju polskich produkcji dla naszego serwisu i potwierdza nasze zaangażowanie we współpracę z utalentowanymi twórcami, by dostarczać autentyczne, lokalne historie.

Zdjęcia do serialu "Pionek" rozpoczną się jeszcze w tym roku. Więcej szczegółów dotyczących projektu podanych zostanie w późniejszym czasie.

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa