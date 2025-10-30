Nie zobaczymy twarzy Dorotki w "Wicked: Na dobre" 0
Co prawda Dorotka Gale pojawi się w filmie Wicked: Na dobre, nie liczcie na głośny casting czy rozpoznawalną twarz w tej roli. Reżyser Jon M. Chu w rozmowie z "People" potwierdził, że w nowej odsłonie Wicked postać Dorotki nie pokaże twarzy.
Widzowie w trakcie seansu zobaczą jedynie ujęcia z tyłu głowy lub z daleka. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w oryginalnym musicalu również nie widzimy Dorotki, a jedynie jej sylwetkę. Jon M. Chu tłumaczy, że postać zostanie jednak nieco bardziej rozwinięta niż w wersji scenicznej:
Nie chciałem wchodzić w to, kim dla kogoś jest Dorotka, niezależnie od tego, z jaką wersją tej historii dorastali. To nadal podróż Elphaby i Glindy, a ona jest tylko pionkiem pośrodku tego wszystkiego.
Film ma wprowadzić szereg zmian względem musicalu, szczególnie w drugiej części historii, którą reżyser zamierza rozwinąć i nadać jej większą głębię. Już w zwiastunach widać kilka nowości, m.in. ślub Glindy czy Madame Morrible (Michelle Yeoh) przyzywającą tornado, które sprowadza Dorotkę do Oz.
Marissa Bode, wcielająca się w Nessarose (siostry Elphaby) ujawniła też, że jej wątek zostanie zmodyfikowany, a piosenka "The Wicked Witch of the East” przearanżowana tak, by była mniej dyskryminująca.
Wicked: Na dobre trafi do kin 21 listopada.
Źrodło: People
Komentarze 0