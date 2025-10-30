Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie zobaczymy twarzy Dorotki w "Wicked: Na dobre" 0

Co prawda Dorotka Gale pojawi się w filmie Wicked: Na dobre, nie liczcie na głośny casting czy rozpoznawalną twarz w tej roli. Reżyser Jon M. Chu w rozmowie z "People" potwierdził, że w nowej odsłonie Wicked postać Dorotki nie pokaże twarzy.

Wczytywanie...

Widzowie w trakcie seansu zobaczą jedynie ujęcia z tyłu głowy lub z daleka. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w oryginalnym musicalu również nie widzimy Dorotki, a jedynie jej sylwetkę. Jon M. Chu tłumaczy, że postać zostanie jednak nieco bardziej rozwinięta niż w wersji scenicznej:

Nie chciałem wchodzić w to, kim dla kogoś jest Dorotka, niezależnie od tego, z jaką wersją tej historii dorastali. To nadal podróż Elphaby i Glindy, a ona jest tylko pionkiem pośrodku tego wszystkiego.

mówi filmowiec

Film ma wprowadzić szereg zmian względem musicalu, szczególnie w drugiej części historii, którą reżyser zamierza rozwinąć i nadać jej większą głębię. Już w zwiastunach widać kilka nowości, m.in. ślub Glindy czy Madame Morrible (Michelle Yeoh) przyzywającą tornado, które sprowadza Dorotkę do Oz.

Marissa Bode, wcielająca się w Nessarose (siostry Elphaby) ujawniła też, że jej wątek zostanie zmodyfikowany, a piosenka "The Wicked Witch of the East” przearanżowana tak, by była mniej dyskryminująca.

Wicked: Na dobre trafi do kin 21 listopada.

Źrodło: People