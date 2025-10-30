"Iluzja 3" - nowy plakat i start sprzedaży biletów! 0
Lionsgate zaprezentowało nowy plakat filmu Iluzja 3, czyli kolejnej odsłony popularnej serii o grupie iluzjonistów, którzy zamieniają swoje magiczne sztuczki w widowiskowe napady. Jednocześnie ruszyła sprzedaż biletów na seanse filmu w Stanach Zjednoczonych.
Za kamerą stanął Ruben Fleischer, znany z takich produkcji jak Venom, Uncharted czy Zombieland. Scenariusz napisali Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie oraz duet Paul Wernick i Rhett Reese, twórcy Deadpoola.
Oto plakat:
Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher wracają jako Czterej Jeźdźcy, tym razem łącząc siły z nowym pokoleniem iluzjonistów – w ich rolach Justice Smith, Dominic Sessa i Ariana Greenblatt. Na ekranie pojawią się również Rosamund Pike jako bezwzględna dziedziczka diamentowego imperium oraz Morgan Freeman w roli legendarnego Thaddeusa.
Czterej Jeźdźcy powracają, aby zdemaskować korupcję Veroniki Vanderberg (Pike) – wpływowej bizneswoman o powiązaniach z handlarzami bronią i światowymi kartelami. Wspólnie z nowym zespołem magików i pomocą Thaddeusa, stawią czoła swojej najbardziej niebezpiecznej przeciwniczce w globalnym, pełnym iluzji napadzie, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje.
Iluzja 3 w kinach od 14 listopada.
