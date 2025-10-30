Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Hello Kitty" wreszcie trafi na wielki ekran! Ogłoszono datę premiery!

Warner Bros. Animation oraz New Line Cinema ogłosiły, że filmowa adaptacja kultowej marki Hello Kitty zadebiutuje w kinach 21 lipca 2028 roku. Po ponad pięciu dekadach od powstania tej ikonicznej postaci, kociak z czerwoną kokardką w końcu dostanie własny film!

Postać Hello Kitty, a właściwie Kitty White, narodziła się w 1974 roku i przez lata wyrosła na prawdziwe globalne zjawisko popkulturowe, generujące ponad 6 miliardów dolarów rocznie ze sprzedaży gadżetów. Co ciekawe, mimo ogromnej popularności, marka nigdy wcześniej nie została przeniesiona na duży ekran, choć prace nad projektem trwają już od 2015 roku.

W filmie pojawi się nawet 20 postaci z uniwersum Sanrio, w tym m.in. słynny wiecznie zrezygnowany jajek Gudetama oraz urocza króliczka My Melody.

Za scenariusz odpowiada Lindsey Beer, a reżyserią zajmie się Leo Matsuda, znany z prac przy animacjach Wielka Szóstka i O Yeti!. Producentem projektu jest Beau Flynn, a Wendy Jacobson pełni funkcję producentki wykonawczej. Na razie nie ujawniono jeszcze obsady.

Oficjalne ogłoszenie pojawiło się na Instagramie, zobaczcie sami:

Źrodło: Warner Bros. Pictures