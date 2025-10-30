Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Colin Farrell chwali scenariusz do "Sgt. Rock" i ponownie opowiada o "The Batman Part II" 0

Colin Farrell w ostatnim odcinku podcastu "Happy Sad Confused" odniósł się do dwóch projektów, z którymi był lub jest związany. Mowa o filmowej adaptacji komiksu Sgt. Rock oraz kontynuacji Batmana Matta Reevesa.

Colin Farrell potwierdził, że film o kultowym żołnierzu DC Comics miał doskonały scenariusz, jednak obecnie nie wie, jaki jest jego status.

Nie mam pojęcia, co się z tym dzieje, bracie. Miałem to robić z Lucą [Guadagnino]. Rozmawialiśmy kilka razy, to były naprawdę miłe rozmowy. Ale nie wiem, gdzie projekt utknął. Powinien jednak powstać. To naprawdę świetny materiał, z cudownymi pomysłami.

Projekt Sgt. Rock, początkowo rozwijany przez DC Studios z Lucą Guadagnino na stanowisku reżysera, miał rozgrywać się w uniwersum DCU. Wcześniej do roli głównej typowano Daniela Craiga, jednak ostatecznie to Farrell był brany pod uwagę. Produkcja utknęła w martwym punkcie, a Guadagnino ostatecznie zrezygnował z projektu w lipcu. Obecnie film nie ma daty premiery i nie wydaje się priorytetem dla DC, bowiem w 2026 roku studio planuje skupić się na takch tytułach, jak Lanterns, Supergirl i Clayface.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja z The Batman: Part II, w którym Farrell ponownie wcieli się w Oza Cobba, znanego jako Pingwin. Zdjęcia mają ruszyć na początku 2026 roku, a premiera zaplanowana jest na październik 2027. Aktor zdradził, że scenariusz nowego filmu Reevesa zrobił na nim ogromne wrażenie:

Miałem tyle myśli i emocji, którymi chciałem się podzielić z Mattem po lekturze scenariusza. Uważam, że to majstersztyk gatunku. Niesamowicie inteligentny, gęsty, pełen detali. Robert [Pattinson] ma przed sobą wspaniałą podróż, którą poprowadzi widzów. To coś naprawdę wyjątkowego.

Farrell dodał również, że akcja filmu rozgrywa się zaledwie kilka tygodni po wydarzeniach z serialu Pingwin, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Źrodło: darkhorizons.com