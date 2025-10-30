Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Raport castingowy do "Man of Tomorrow" zdradza przeciwnika Supermana? 0

Prace nad kontynuacją filmu Jamesa Gunna o Supermanie ruszą w przyszłym roku, a to oznacza, że proces obsadzania kluczowych ról do Man of Tomorrow wchodzi w decydującą fazę.

Według dotychczasowych informacji David Corenswet i Nicholas Hoult ponownie wcielą się w Clarka Kenta i Lexa Luthora, którzy tym razem będą zmuszeni połączyć siły w obliczu potężniejszego zagrożenia.

Od miesięcy spekulowano, że wspomnianym przeciwnikiem może być Brainiac, czyli klasyczny wróg Supermana znany z charakterystycznej zielonej skóry i cybernetycznych ulepszeń. Teraz owe plotki zdają się nabierać wiarygodności.

Serwis "Nexus Point News" donosi, że według ich źródeł "do roli antagonisty w filmie poszukiwani są aktorzy o potężnej posturze, a w projekcie mają zostać wykorzystane rozbudowane efekty charakteryzacji i protez". Opis ten doskonale pasuje właśnie do Brainiaca, choć wśród fanów pojawiają się również głosy sugerujące, że przeciwnikiem może być Mongul, władca planety Warworld.

Zdjęcia do Man of Tomorrow rozpoczną się w kwietniu, a premiera filmu zaplanowana jest na 9 lipca 2027 roku w kinach w Stanach Zjednoczonych.

Kogo widzielibyśce naprzeciwko Supermana? Brainiac czy Mongul?

Źrodło: Nexus Point News