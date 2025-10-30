Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Guy Ritchie i Jason Statham ponownie razem w "Viva La Madness" 0

Guy Ritchie i Jason Statham ponownie łączą siły w nowym filmie akcji "Viva La Madness", który ma rozpocząć zdjęcia w styczniu. Będzie to już szósty film, przy którym panowie będą współpracować.

Produkcja będzie adaptacją powieści J.J. Connolly’ego o tym samym tytule, będącej kontynuacją jego wcześniejszej książki "Layer Cake" – tej samej, która posłużyła za podstawę kultowego filmu z 2004 roku w reżyserii Matthew Vaughna z Danielem Craigiem w roli głównej. Choć materiał źródłowy jest kontynuacją tamtej historii, film Ritchiego ma być samodzielnym projektem, niezwiązanym z wcześniejszą ekranizacją.

Akcja książki "Viva La Madness" skupia się na byłym londyńskim handlarzu narkotyków, który po latach życia na Karaibach wraca do świata przestępczego. Współpracując z dwoma nieobliczalnymi gangsterami, wplątuje się w sieć zdrad, interesów i ryzykownych układów rozciągających się od Londynu po Kolumbię.

Statham, który jest obecnie jedynym potwierdzonym członkiem obsady, wyprodukuje film wraz z Thomasem Benskim. Guy Ritchie zajmie się zarówno scenariuszem, jak i reżyserią.

Duet Ritchie–Statham ma na koncie już pięć wspólnych projektów: Porachunki, Przekręt, Revolver, Jeden gniewny człowiek oraz Gra fortuny. Który jest Waszym ulubionym?

Źrodło: Variety